Плагин для интернет-магазина на движке shop-script5

Веб-программированиеЗавершен5 заявок143 просмотра
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Необходимо разработать плагин для shop-script5 "Скрытие товаров с нулевым остатком"

настройки должны быть простыми вкл. выкл . Плагин скрывает с витрины товары с нулевым остатком

в shop-script 5 Есть функция скрыть товар в настройках самого товара, но товар скрывается независимо от того в плюсе он или в минусе.

предоставим установленный shop-script5 для работы с фтп и админкой.

понимаю что нужно время чтобы изучить все. поэтому по срокам не гоню (в пределах разумного)

если не получиться сразу пишите.

подробная инструкция разложена по полочкам тут:

http://www.webasyst.ru/developers/

http://www.webasyst.ru/developers/docs/shop-plugin-tutorial/

http://www.webasyst.ru/developers/docs/plugins/plugin-basics/

если сработаемся будут заказы каждый месяц.

цену ставьте разумную ...с учетом перспективы сотрудничества :-)

9 лет назад
tumbus
Алекс 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
alittlebitmore
Кузнецов 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 отзывов(-1)
9 лет назад
$50
2 дня
Быстро разобрался в новой системе. Выполнена задача на отлично. Буду и дальше работать
Прекрасный работодатель. Поставил задачу, дал более широкие сроки, чем я просил, оплатил удобным мне вариантом. Рекомендую для сотрудничества.