Плагин для интернет-магазина на движке shop-script5

Необходимо разработать плагин для shop-script5 "Скрытие товаров с нулевым остатком"

настройки должны быть простыми вкл. выкл . Плагин скрывает с витрины товары с нулевым остатком

в shop-script 5 Есть функция скрыть товар в настройках самого товара, но товар скрывается независимо от того в плюсе он или в минусе.

предоставим установленный shop-script5 для работы с фтп и админкой.

понимаю что нужно время чтобы изучить все. поэтому по срокам не гоню (в пределах разумного)

если не получиться сразу пишите.

подробная инструкция разложена по полочкам тут:

http://www.webasyst.ru/developers/

http://www.webasyst.ru/developers/docs/shop-plugin-tutorial/

http://www.webasyst.ru/developers/docs/plugins/plugin-basics/

если сработаемся будут заказы каждый месяц.

цену ставьте разумную ...с учетом перспективы сотрудничества :-)