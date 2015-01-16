Настроить W3 Total Cache

Здравствуйте. Вот на этой странице http://vaismebel.com.ua/materiali/fotopechat.html в изображениях необходимо выводить названия либо через админку прописывать, либо просто название фото (foto.jpg). Стоит модуль блока. Opencart.
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Имеется сайт на WordPress. На нем стоит плагин W3 Total Cache. После смены шаблона на сайте появилась такая проблема: если в настройках плагина включена опция Page cache (это очень важная опция, от нее сильно зависит производительность), то новые публикации хотя и нормально попадают в фид (который создан плагином Yandex.News Feed by Teplitsa), но при этом они не попадают на сайт ukr.net, куда подключен фид. И только если руками очистить кеш (Empty Page Cache), то тогда у робота укрнета получается забрать себе новые публикации. Но постоянно сидеть и руками чистить кеш это не вариант. Сразу скажу, что отключение опции Cache feeds не помогает.
Если же отключить Page cache, то тогда экспорт в ukr.net работает нормально. Однако тогда сайт уже иногда не выдерживает пиковых нагрузок (по несколько тысяч человек одновременно), начинает тормозить и от этого теряется трафик.
Для сравнения, news.yandex.ru, в отличие от ukr.net, забирает публикации из этого же фида нормально, независимо от настоек кеширования, хотя и с задержкой в несколько минут.
Короче нужно добиться того, что бы Page cache был включен и в то же время экспорт публикаций из нашего фида в ukr.net работал нормально.
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