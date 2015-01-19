Мелкие доработки магазина

Веб-программированиеЗавершен6 заявок198 просмотров
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Необходимо доработать larosa.com.ua - самописная cms

1. В админке иметь возможность вручную прописывать title для страницы товара, категории

2. ЧПУ УРЛ

3. Навести порядок в футере

9 лет назад
lazarenko_aa
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sanek-dev
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$25
2 дня
Что сказать? Профессионал - быстро, четко. Рекомендую Работаем дальше
5+
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