Доработка веб админки облачного сервиса на NodeJS

Задача: Сайт на CMS WordPress, несколько раз через неизвестную уязвимость в скрипте или коде СMS, был залит вредоносный код, скорее всего через залитый ранее PHP SHELL, но я могу и ошибаться. Необходимо найти уязвимость на ...
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Ищем разработчика на доработку веб админки облачного сервиса, написанной на NodeJS. Нужна готовность работы не менее 25–30 часов в неделю. Оплата почасовая
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