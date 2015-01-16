Доработка веб админки облачного сервиса на NodeJS

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки112 просмотров
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Ищем разработчика на доработку веб админки облачного сервиса, написанной на NodeJS. Нужна готовность работы не менее 25–30 часов в неделю. Оплата почасовая

9 лет назад
smartlab
Балтер 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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