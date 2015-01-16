Генерация HTML кода с ценником.

Есть действующий сайт www.copterpro.ru на движке opencart. Его нужно обновить дизайн, усовершенствовать функционал, добавить новые скрипты. Условия и объемы работ обсуждаются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется графический шаблон ценника, необходимо сделать онлайн/офлайн генератор кода, который формирует на базе векторной заготовки ценника, конечный вариант. Конечный вариант подразумевает заполнение текста на выделенные места, масштабирование под текст соответствующих областей. Под каждую область регулируется шрифт, размер, цвет, т.е. в зависимости от того сколько написано, каким шрифтом и каким размером масштабируется соответствующая область по вертикали (по горизонтали не меняется).
Настраиваемые значения:
1. Цена.
2. Надпись над ценой
3. Скидка опционально.
4. Надпись под ценой.
5. Подкладывается ссылка под кнопку купить (т.е. пари нажатии ан кнопку осуществляется переход по ссылке)
6. Надпись под способами оплаты.
7. Координаты вывода ценника на страницы для которой он делается.
Код генерируется для дальнейшей интеграции его в произвольные страницы.
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