Copterpro

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки97 просмотров
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Есть действующий сайт www.copterpro.ru на движке opencart. Его нужно обновить дизайн, усовершенствовать функционал, добавить новые скрипты. Условия и объемы работ обсуждаются.

9 лет назад
copterpro
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад