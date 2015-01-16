Разработать HTML5 карту России Субъекты РФ

Веб-программированиеЗавершен4 заявки162 просмотра
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Необходимо разработать карту Субъекты РФ

по примеру аналога HTML5 карта России. Субъекты Федерации (ссылка____fla-shop.com.ru/products/html5/ru-locator-map/ )

Буду рад всем кто готов помочь разработать велосипед для меня)

Предлагайте бюджет и сроки.

Спасибо!

HTML
9 лет назад
Raser
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
booby
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
98 отзывов(-2)
9 лет назад
$25
2 дня
Максим выручил! Очень! У него оказалось то что нужно! Доработал в считанные часы! Карту сделал оперативно на 5+ Советую!
Отличный заказ, отличный заказчик, моментальная оплата, рад нашему сотрудничеству.