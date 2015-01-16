Настроить автоматический прием VISA (Privat24, Liqpay)

Есть работающий сайт notabook.com.ua написанный на Zend Framework.

Есть аккаунт Liqpay с API.

Нужно:

- подключить на сайте автоматический прием карточек VISA и Privat 24,

- уведомления об оплате на email.

- смену статуса заказа на "Оплачен".

Работу нужно закончить до 17 января (суббота) 16:00.

И так, что бы процесс настройки не мешал посетителям сайта (без закрытия сайта на "ремонт").

Ранее на сайте был настроен прием оплаты через "Интеркасса", то есть часть переменных есть, что наверняка упростит вам работу :)