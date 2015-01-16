Насроить отправку заявки с формы. сайт на yii
Настроить автоматический прием VISA (Privat24, Liqpay)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть работающий сайт notabook.com.ua написанный на Zend Framework.
Есть аккаунт Liqpay с API.
Нужно:
- подключить на сайте автоматический прием карточек VISA и Privat 24,
- уведомления об оплате на email.
- смену статуса заказа на "Оплачен".
Работу нужно закончить до 17 января (суббота) 16:00.
И так, что бы процесс настройки не мешал посетителям сайта (без закрытия сайта на "ремонт").
Ранее на сайте был настроен прием оплаты через "Интеркасса", то есть часть переменных есть, что наверняка упростит вам работу :)
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