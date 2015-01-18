Дописать самописный интернет магазин

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написан на какой-то mysystem lite

нужен толковый php программист, для следующей работы:

1. дописать магазин, чтобы можно было выбирать валюту товара (евро, баксы, рубли) у каждого товара при добавлении или редактировании и чтобы при заказе и оформлении цены и валюта была как у карточки товара

2. изменить цены товаров ( около 1000 позиций ), сейчас в рублях, а нужно из екселя залить цены в евро и баксах

стоимость? сроки?