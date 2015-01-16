Необходима разработка системы работы с объектами на карте (платформа maps.yandex.ru). Исходные данные: Таблица, размещённая и редактируемая в облаке и содержащая: адрес, площадь объекта, расстояние до метро, название округа Москвы, прочая информация. Содержит примерно 5-6 тыс записей. Таблица с ...
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Необходимо поправить сайт i-egoist.ru/new
1 часть задачи. Поправить сам сайт
1. Сделать так, чтобы при просмотре сайта с мобильника при нажатии на номер телефона на экране браузера, сразу набирался этот номер телефона
2. Установить код метрики, google analytics, callbackhunter на сайт
3. Установить цель метрики типа "Событие" на каждую форму на сайте
4. Внедрить скрипт mail.php(файл скину исполнителю)
На прежней версии сайта при нажатии на кнопку "Отправить" реализуется скрипт mail.php, который:
а) отправляет данные из формы заявки на почту
б) отправляет смс с данными на телефон с помощью онлайн сервиса отправки смс
в) добавляет данные в CRM - amocrm.ru
Необходимо сделать так, чтобы данные с этого сайта передавались 1 в 1 так же, как и данные с прежнего сайта
2 часть задачи
Перенести эту версию сайта на страницы
i-egoist.ru/ (главная)
то есть просто создать страницы с указанными названиями и залить туда этот сайт
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