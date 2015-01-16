Поправить коменты в ДЛЕ 10.4. ББ код.

Необходима разработка системы работы с объектами на карте (платформа maps.yandex.ru). Исходные данные: Таблица, размещённая и редактируемая в облаке и содержащая: адрес, площадь объекта, расстояние до метро, название округа Москвы, прочая информация. Содержит примерно 5-6 тыс записей. Таблица с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно поправить коменты, в ДЛЕ вот сайт http://rybalka-v-rossii.ru/23-lovlia-leshcha.html в комментариях панель есть с ББ кодами после обновлении версии до 10.4 с 10.3, она пропала, они там чето в пхп поменяли. Короче картинки пропали и текст вылез вместо значков (ББ код). Нужно исправить. Чтобы проще было сравните страницу в кеше яндекса и на данный момент которая сейчас. Там пути видно где картинки расположены и как должно быть.
Оплата 250р.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Добрый день! Работаем с http://bazilioo.ru/ (сайт на ShopCMS, на Tpl шаблонах) Требования к исполнителю: - опыт работы с Вебасистом (Шоп скрипт) или ShopCMS К Исполнителю потенциальному: пишите в чём Вы видите трудность 1. сделать меню как тут - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно создать форму вывода кода баннера, с реф ссылкой, сайт на php. Работы на 3 минуты.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть перенесенный сайт http://fitnessomaniya.ru/ Он клон сайта http://moroz-investor.com/ Когда логинюсь на сайте фитнесомания в админку, редиректит на сайт мороз-инвестор и залогинивает тут. Нужно это дело исправить. 2 сайта должны работать независимо друг от друга имя одинаковую структуру.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Час добрый. Есть сайты на Wordpress. На них премиум-шаблоны. Располагаются на VPS. Идёт трафик с рассылки и вырубаются все сайты. Нужно нам оптимизировать как-то всё. Варианты разные вижу: 1. Обучите меня оптимизировать nginx. 2. Обучение ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Задача такая - при получении результатов поиска, в зависимости от сайта, который выведен в результатах, нужно подменять URL по определенным правилам. Если знаете как это делать - пишите.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно написать скрипт или программку,которая будет работать по принципу: из txt файла со списком запросов берется один вбивается в поиск яндекса выдача яндекса по этому запросу копируется к скопированному тексту добавляется еще текст(всегда одинаковый) полученный текст добавляется на сайт затем берется ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть тысячестраничный сайт. Задача состоит в том, чтобы прогнать скрипт по всем файлам, рекурсивно, и добавить везде определенную мультистроку с счетчиком гугл аналитикс.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача по формам захвата портала http://www.soczaschita.ru/ Есть несколько форм: - в хедере - http://www.soczaschita.ru/?page_id=102 - плавающая в футере В данный момент в заявке присутствуют: - ID - Имя - Почта - Телефон - город - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо произвести настройку проекта: доска объявлений по лодкам и яхтам. Система является фреймворком с использованием шаблонизации smarty, поэтому знание smarty на отлично приветствуется. -Установка и настройка на хостинге основной системы с функционалом -Русификация языкового файла в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад