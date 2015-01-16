Поправить коменты в ДЛЕ 10.4. ББ код.

Нужно поправить коменты, в ДЛЕ вот сайт http://rybalka-v-rossii.ru/23-lovlia-leshcha.html в комментариях панель есть с ББ кодами после обновлении версии до 10.4 с 10.3, она пропала, они там чето в пхп поменяли. Короче картинки пропали и текст вылез вместо значков (ББ код). Нужно исправить. Чтобы проще было сравните страницу в кеше яндекса и на данный момент которая сейчас. Там пути видно где картинки расположены и как должно быть.

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