Поправить коменты в ДЛЕ 10.4. ББ код.

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Веб-программированиеЗавершен1 заявка102 просмотра
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Нужно поправить коменты, в ДЛЕ вот сайт http://rybalka-v-rossii.ru/23-lovlia-leshcha.html в комментариях панель есть с ББ кодами после обновлении версии до 10.4 с 10.3, она пропала, они там чето в пхп поменяли. Короче картинки пропали и текст вылез вместо значков (ББ код). Нужно исправить. Чтобы проще было сравните страницу в кеше яндекса и на данный момент которая сейчас. Там пути видно где картинки расположены и как должно быть.

Оплата 250р.

9 лет назад
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
9 лет назад
$5
1 день
Отлично сделано!
Спасибо за работу. Все супер..
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