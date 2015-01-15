Правка Кода (Shop-Script, ShopCMS)

$15
Веб-программированиеЗакрытнет заявок125 просмотров
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Добрый день!

Работаем с http://bazilioo.ru/ (сайт на ShopCMS, на Tpl шаблонах)

Требования к исполнителю:

- опыт работы с Вебасистом (Шоп скрипт) или ShopCMS

К Исполнителю потенциальному: пишите в чём Вы видите трудность

1. сделать меню как тут - http://e.intant.ru/ (http://joxi.ru/NDrlKvOsv7R1AP)

особенности меню:

1.1. при нажатии на НАЗВАНИЕ ПУНКТА - переход на страницу

1.2. при нажатии на маркер - раскрываютс под меню

1.3. обращаю внимание что на bazilioo.ru так же надо

2. сюда вставить города http://joxi.ru/QY2Ll6qT9aXa26 как тут http://bezgor.ru/

(функционал такой же как на bezgor.ru - его нет :)) города теже

3. сделать sitemap.xml (можно попробовать отсюда скачать http://www.nulled.cc/threads/205385/)

(должен обновляться при редактирование каталога)

4. оформить категорию с товаром как тут - http://www.tehnosila.ru/catalog/mobilnaja_svjaz/telefony

4.1. вывести название товара (кликабельная ссылка)

4.2. по нажатию на изображение переходим в карточку товара

4.3. цена выводится также: Цена 1 399 руб. (например)

4.4. так же сделайте также ссылки:

Доставка доступна

Самовывоз доступен

всё как на http://www.tehnosila.ru, оформление кнопки купить, оставьте как на bazilioo.ru текущем

4.5. при наведении курсовра на товар, он так же выделяется рамочкой

Оплата по завершению: 900р (Яндекс Деньги)

Как сделаем - сотрудничество по проекту/проектам

9 лет назад
spas12
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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