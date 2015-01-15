Задача по формам захвата портала

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Задача по формам захвата портала http://www.soczaschita.ru/

Есть несколько форм:

- в хедере

- http://www.soczaschita.ru/?page_id=102

- плавающая в футере

В данный момент в заявке присутствуют:

- ID

- Имя

- Почта

- Телефон

- город

- вопрос

Все перечисленные параметры идут массивом, пример:

ID заявки: 848553 Имя: Наталия Email: [email protected] Телефон: 8 (912) 409-24-38 Город: Магнитогорск Вопрос: затруднения. прошу помочь написать жалобу на сайт президента, или в прокуратуру челябинской области. можно ли сделать это он-лайн, есть ли вариант ПЛАТНОЙ помощи по правильному составлению жалобы, готова предоставить копии документов

Необходимо:

0. Реализовать генерацию темы письма в виде "Заявка на консультацию юриста №....", где номер - либо порядковый номер, либо ID

1. Структурировать заявку, чтоб все приходило четко, с переносом строк, красиво оформленное.

2. Включить в заявку дату/время

3. Прикрутить в заявке проверку IP-адреса

4. Прикрутить в заявке проверку телефонного кода вводимого номера (для определения региона).

5. На первое место поставить параметр "регион", а не ID, как сейчас, чтобы в общем интерфейсе почты было сразу видно город: http://joxi.ru/KAgkVZesEQzvAl

6. Поле отправитель - "Юридическая консультация".

7. Во всех формах на соцзащите «формализовать» регион. Т.е. не поле ввода сделать, а выбор (селектор), либо подстановку (человек начинает вводить, а ему подсказка). Нам бы по хорошему нахер не нужны всякие зажопински, только регион (область/край/республика)

Сделать для каждого раздела свою форму: http://joxi.ru/DrlNWv6hdKej2P

9 лет назад
sashusha
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад