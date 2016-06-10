sashusha

Александр Герасименко sashusha

 
39 летУкраина/Херсон
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Опыт работы более 5 лет, создание и продвижение сайтов.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
lynnykwork
Юрий 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Необходимо вывести на странице сайта на Wordpress часть другого сайта
Спасибо за работу! Было приятно сотрудничать. Всегда на связи, быстрая оплата, чёткие задачи. Рекомендую!
Все сделано хорошо и в срок
Ответный отзыв
NinaBrovikova
Нина 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Написать 50 000 символов - 14 текстов
Четкая постановка целей и задач. Своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Все хорошо
Ответный отзыв
cdrtgv2013
Юлия 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Написать текст тему: материальная ответственность
хороший заказчик. все просто и понятно. спасибо за сотрудничество!
Работа выполнена в срок. Отличный автор.
Ответный отзыв
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Группировка семантического ядра
Спасибо за работу! Понятная и четкая задача. Быстрый фидбек, аванс и оплата. Рекомендую Александра как хорошего заказчика.
Отличный специалист, оперативное решение вопросов по скайпу. В результате сотрудничества получил необходимый результат. Исполнителя советую.
Ответный отзыв
N1kk0
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Докрутить адаптивность типового шаблона Srtiking Wordpress
Грамотный заказчик, все по делу, моментальная оплата. Рекомендую.
Отличный специалист, знает своё дело. Высокое качество выполненной работы, оперативные сроки и корректировки по первому требованию, всё это оставило только положительные впечатления от взаимодействия с Николаем. Спасибо!
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