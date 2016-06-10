Статья 4000 симв. Разместите, пожалуйста, первую ссылку недалеко от начала статьи (ориентировочно 2-ой абзац). Вторую ссылку необходимо разместить в конце статьи с упоминанием магазина - "tema4x4.ru – современный интернет-магазин проставок и автоэлектрики для автомобилей различных марок" Стоимость ...
Александр Герасименко sashushasashusha
- Рерайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо вывести на странице сайта на Wordpress часть другого сайта: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=3000 (на стороннем сайте стоит защита от iframe, нужно другое решение). Также, если возможно сделать подобный: https://zagranfast.ru/on-layn-serivsy-dlya-naseleniya/proverka-zapreta-na-vezd-v-rf проброс данных на официальный сайт для проверки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Написать 50 000 символов - 14 текстов (около 3500 симв. б.п. - 1 текст) на миграционную тематику. Требование по уникальности 95+ по text.ru В каждый текст нужно вписать по одному ключу.Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Имеете ли вы опыт группировки СЯ в Keyassort? СЯ для информационного сайта уже собрано и сняты необходимые данные, нужно сделать только группировку в этой программе. Предоставлю полную технологию по группировке и какой нужен ожидаемый результат. Группировать нужно ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Основные требования к статьям: 1. Seo-тексты (нужно вписать определенное количество ключей). 2. Читабельность (тексты для людей). 3. Структура текста с заголовками и списками, разбиваем текст на абзацы. 4. Без грамматических, речевых и стилистических ошибок. 5. Максимальное раскрытие темы по предоставленным ...Юридические услуги20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Фразы / слова (и их словоформы), которые должны быть в тексте1. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):материальная ответственность (4)материально ответственное лицо (3)полная материальная ответственность (1)ограниченная материальная ответственность (1)2. Так же необходимо использовать фразы ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Мы нуждаемся в КОПИРАЙТЕРЕ для написания 100 статей на юридический проект. 1. Ты грамотный и знаешь русский язык на 5+. 2. Интересуешься законами или хочешь больше узнать об этом. Возможно, ты даже юрист? Это было бы большим ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт7 лет назад
Требования к текстам: - Seoтексты (будет предоставлено кол-во ключей, которые нужно вписать в текст); - читабельные (тексты для людей); - структура текста с заголовками и списками, разбиваем текст на абзацы; - уникальность 95+ по text.ru; - недопустимо наличие очень длинных ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт7 лет назад
Обязательное условие - знание русского языка на 5+. Текст юридического содержания, поэтому желателен опыт редактуры юридических текстов. Цена – 15 руб. за 1000 символов.Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт7 лет назад
Текст юридического содержания, поэтому желателен опыт редактуры юридических текстов. Цена – 15 руб. за 1000 символов.Редактирование и Корректура15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Нужно написать 5 текстов для Миралинкс по 2500 симв. каждый. Тема: гражданство, виза, миграция. Нужно вписать в каждый текст по 1 ключу. 25 руб. за 1К симв.Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $18
Нужно написать 20 текстов для Миралинкс по 2500 симв. каждый. Тема: гражданство, виза, миграция. Нужно вписать в каждый текст по 1 ключу. Итого нужно 50 000 символов текста. 1250 руб. готов заплатить за всю работу. Уникальность по text.ru должна быть 95%+Копирайтинг1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать 100 статей на юридический проект. Требования к текстам: - Seo тексты (будет предоставлено кол-во ключей, которые нужно вписать в текст) - читабельные (тексты для людей) - структура текста с заголовками и списками, разбиваем текст на абзацы - без ...Копирайтинг42 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить корректорскую правку и редактирование текста в режиме рецензирования в Word. Отобразить исправления в исходном документе. Документ для правки: https://yadi.sk/d/RXoxpjP3sTAGVРедактирование и Корректура14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно найти на контент биржах 10 качественных авторов для написания контента. Тематика сайтов юридическая. Есть конкретные критерии для отбора копирайтеров. Предлагайте цену за поиск 10 авторов.Подбор персонала (HR)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разгруппировать в ручном режиме внимательно семантическое ядро для информационного сайта. СЯ предоставлю в формате кей коллектора. Для каждой статьи ориентировочно будет 15-25 ключей. Предлагайте цену за 100 групп (статей). Результат нужно будет сдать в формате кей коллектора. Я понимаю ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется контент-менеджер для внимательного и аккуратного оформления статей на информационном сайта (Wordpress). Предлагайте цену за 40 оформленных статей (примерно 6 тыс. симв. одна статья) Всего нужно сделать 40 статей. Сразу указывайте несколько примеров ваших работ!Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо собрать и разгруппировать семантическое ядро для информационного сайта. Всего планируется около 400 групп ключей. Ядро нужно сдать в формате Кейколлектора. [b]Предлагайте адекватные цены. [/b] P.S: я SEO специалист и сам умею прекрасно собирать ядра, при успешном результате смогу обеспечить ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно докрутить адаптивность типового шаблона Srtiking Wordpress Чтобы на https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ было все хорошо. Сейчас: главная страница, страница рубрик - адаптивны. Постовая запись и страницы - не адаптивны.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Цель сервиса: по указанному URL робот проводит глубокий анализ сайта, каждой его страницы с использованием данных, взятых с API Yandex Metrika, webmasters, yandex выдачи + сторонних сервисов и их API.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад