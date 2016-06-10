Мы нуждаемся в КОПИРАЙТЕРЕ для написания 100 статей на юридический проект. 1. Ты грамотный и знаешь русский язык на 5+. 2. Интересуешься законами или хочешь больше узнать об этом. Возможно, ты даже юрист? Это было бы большим ...