Срочно, необходимо сделать сайт на WP. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. ТЗ по запросу.
Докрутить адаптивность типового шаблона Srtiking Wordpress
Нужно докрутить адаптивность типового шаблона Srtiking Wordpress
Чтобы на https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ было все хорошо.
Сейчас: главная страница, страница рубрик - адаптивны.
Постовая запись и страницы - не адаптивны.
Выбранный исполнитель
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