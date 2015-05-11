Докрутить адаптивность типового шаблона Srtiking Wordpress

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Завершен3 заявки105 просмотров

Нужно докрутить адаптивность типового шаблона Srtiking Wordpress

Чтобы на https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ было все хорошо.

Сейчас: главная страница, страница рубрик - адаптивны.

Постовая запись и страницы - не адаптивны.

WordPress
10 лет назад
sashusha
40 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$10
1 день
Отличный специалист, знает своё дело. Высокое качество выполненной работы, оперативные сроки и корректировки по первому требованию, всё это оставило только положительные впечатления от взаимодействия с Николаем. Спасибо!
Грамотный заказчик, все по делу, моментальная оплата. Рекомендую.

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N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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