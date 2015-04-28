1С-Битрикс разработка

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка117 просмотров

В основном требуется разработка интернет-магазинов среднего и выше среднего уровней с 1С интеграцией.

От исполнителя требуются следующие навыки:

PHP - продвинутый уровень

1C-Битрикс - умение писать модули.

JavaScript

Интересуют исполнители, имеющие установленную почасовую оплата. В ответах обязательно указывайте стоимость часа работы.

JavaScriptPHP
10 лет назад
AntonW
Антон 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

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