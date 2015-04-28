Доработка для Virtuemart 2 и Joomla 2.5

Требуется доработка вывода метатегов для категорий Virtuemart, в которых несколько страниц (есть pagination)

Если в категории товаров несколько страниц, то для 2-N страницы сделать Title:

%Author % - страница %номер страницы% - DaoCars.ru

В %Author % - Автор категории – мы будем выгружать структуру каталога.

А также Description:

%description основной страницы%. Страница %номер страницы%

где %description основной страницы% - Description на первой странице категории.

Например:

Для 2-ой страницы раздела «Кузов» автомобиля марки «Geely» модели «Emgrand» будет

следующий Title:

Кузов Geely Emgrand – страница 2 – DaoCars.ru

Description:

Ищете где купить автозапчасти для Джили Эмгранд недорого? Закажите запчасти для автомобиля Geely Emgrand (EC7 / EC7-RV) с доставкой по Екатеринбургу. Низкие цены в интернет-магазине Daocars.ru. Страница 2

На первой странице категории Title и Description не менять(!!!)

Также ссылка на категорию не должна поменяться - страницы проиндексированы поисковыми системами.

Сайт: http://daocars.ru

По всем вопросам и предложениям лучше писать в ICQ или Skype. Там чаще всего на связи.