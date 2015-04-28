Доработка для Virtuemart 2 и Joomla 2.5

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Завершен1 заявка198 просмотров

Требуется доработка вывода метатегов для категорий Virtuemart, в которых несколько страниц (есть pagination)

Если в категории товаров несколько страниц, то для 2-N страницы сделать Title:

%Author % - страница %номер страницы% - DaoCars.ru

В %Author % - Автор категории – мы будем выгружать структуру каталога.

А также Description:

%description основной страницы%. Страница %номер страницы%

где %description основной страницы% - Description на первой странице категории.

Например:

Для 2-ой страницы раздела «Кузов» автомобиля марки «Geely» модели «Emgrand» будет

следующий Title:

Кузов Geely Emgrand – страница 2 – DaoCars.ru

Description:

Ищете где купить автозапчасти для Джили Эмгранд недорого? Закажите запчасти для автомобиля Geely Emgrand (EC7 / EC7-RV) с доставкой по Екатеринбургу. Низкие цены в интернет-магазине Daocars.ru. Страница 2

На первой странице категории Title и Description не менять(!!!)

Также ссылка на категорию не должна поменяться - страницы проиндексированы поисковыми системами.

Сайт: http://daocars.ru

По всем вопросам и предложениям лучше писать в ICQ или Skype. Там чаще всего на связи.

Joomla
10 лет назад
Bryzgalov-v
Владимир 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Firimar
Борис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Борис отлично справился с поставленной задачей в оговоренные сроки. Очень тактичен и пунктуален. Все правки сделал быстро и максимально качественно, как истинный профессионал своего дела. Рекомендую Бориса как очень ответственного исполнителя, со своей же стороны надеюсь на дальнейшее продолжение сотрудничества!
Отличный заказчик. Точная постановка задачи, моментальная оплата, всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Firimar
Борис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад