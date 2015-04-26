Доработка магазина на Престашопе

Добрый день

Требуется упростить процедуру заказа (убрать много лишних полей) у этого пациента: http://bcfabrics.com/index.php

Поставить выравнивание слайдера на главной "по центру"

Разобраться, почему не приходят письма при тестовых заказах

Убрать блок "Наш магазин" из левого сайдбара

Проконсультировать меня по вопросам, связанным со свойствами-характеристиками товаров

Возможно, еще пару пунктов от базового функционала отключить. Исполнитель получит более точное ТЗ

Сроки: до завтра, до 11:00

Работать предлагаю на моем хостинге с уже развернутой CMS, потому как переносить все это потом не испытываю не малейшего желания.

Оплата в гривнах на карту ПриватБанка.