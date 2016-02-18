Изменения на главной для 8 копий сайта на Drupal

Нужно для магазина на PrestaShop организовать схему, по которой можно будет учитывать заказы, сделанные по реферальной ссылке. То есть проблематика следующая: есть сайты-партнеры, которые отправляют посетителей на ИМ. Нужно создать схему-последовательность: реферальная ссылка плюс контроль ...