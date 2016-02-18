Изменения на главной для 8 копий сайта на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки148 просмотров

Есть основной сайт - http://beruska.ru

На его базе создаются связанные копии (http://эуцерин.рф , http://конскаямазь.рф и другие, всего 8 копий будет).

Для этих копий необходимо внести изменения:

1. Функционал главного меню http://joxi.ru/brRDl9btOOew21 (другие рубрики, статьи)

2. Функционал брендов (на главной и полный перечень) http://joxi.ru/Q2Knp9MHvvDXmj

3. Функционал топ-категорий http://joxi.ru/zANBZBNijd43A9

4. Убираем верхний блок. Замена логотипа http://joxi.ru/12MxKx8UkYeDmJ

5. Изменение цветовой гаммы для всего сайта

Ожидаю от Вас общую сумму за 8 сайтов, сроки исполнения для 1 сайта.

Drupal
10 лет назад
BearDan
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$250
7 дней
Сотрудничали вполне успешно. рекомендую
Сделано

Заявки фрилансеров

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад