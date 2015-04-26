Настроить ЧПУ для уже готового сайта на wordpress

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Закрыт2 заявки113 просмотров

Страница с товаром сейчас имеет такой адрес http://greencycle.bike/ru/portfolio-view/38-2/

Надо сделать так, чтобы адрес имел вид http://greencycle.bike/ruchki/38-2/

Аналогичное действие необходимо для категорий

Сейчас страница категории имеет вид http://greencycle.bike/ru/portfolio_category/ruchki/

Необходимо сделать http://greencycle.bike/ruchki/

То есть, убрать лишнее добавление portfolio-view и portfolio_category. Сделать просто http://greencycle.bike/ruchki/ - страница категории, выбираем с нее товар и попадаем на http://greencycle.bike/ruchki/38-2/

WordPress
10 лет назад
Margo_Angry
36 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров