Верстка и внедрение в HostCMS

Необходимо сверстать 2 страницы (главную и каталог товаров) сайта и внедрить в систему правления сайтом, система управления сайтом HostCMS. В прикрепленном файле есть дизайн.

условия следующие по оплате, разбиваем на 2 части, верстка и заливка на движок, 50% предоплаты через яндекс деньги с кодом протекции, оплата после просмотра страницы в интернет браузере на вашей странице, вторая часть оплаты после заливки на движок.