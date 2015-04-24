Сделать правки

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Закрытнет заявок170 просмотров

1.Меню выпадающее с разделами размер меню на ваше усмотрение(цвет фона зкленый, текст белый,шрифт такой же как и на сайте) и так же для каждого нового пункта меню создать просто страницы(скопировать главную можно,но только без слайда): керамическая плитка, керамогранит, клинкер, мозаика,Сопутствующие товары,Ревизионные люки,Напольные Покрытия(еще подраздел в этом меню ламинат,паркет,масивная доска,пробковые покрытия, плинтус),Теплые полы,Сухие строительные смеси

2.фильтр в кажлом разделе меню такой же как на этом сайте http://www.tesser.ru/catalog/keramicheskaya_plitka/ (но естесственно под цветовой фон сайта)

3,добавить раздел акции

4. уменить размер слайдов на главной

Раз там будет меню выпадающее,то ссылки на каталог товаров не надо, все переходы по меню осуществляется.

10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров