Адаптация темы WP на Joomla

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Изначально владелец планировал сделать сайт автомобильной тематики именно на WordPress.

Тема легально приобретена.

«Фишки» темы оказались слишком переоценены и принято решение делать сайт на Joomla 3.4 + K2

Задача 1:

За основу берётся сайт http://kolchis.ru/

В конечном исполнении сайт будет выложен здесь http://cityrentcar.ge/

Цветовая схема «Green» – как по приведённой ссылке.

Тематика – «Аренда автомобиля в Грузии»

• Структура информации (K2)

• Навигация

• Заголовки (псевдонимы), тексты (мета-информация) и изображения будут изменены мной и владельцем сайта в процессе работы.

Сделать темплейт для Joomla 3.4 на базе любого подходящего для этой задачи шаблона от Joomlart (действующий dev.аккаунт у меня есть) или Gavick themes (тоже есть действующий аккаунт), полностью повторив внешний вид, но с используя модули соответсвующих разработчиков.

Была идея адаптировать Ja Hotel – но не разобрались с новым модулем JoomlArt Advanced Custom Module.

Нет принципиальной разницы, будет ли новый шаблон согласован именно с этим модулем или же с набором старых (JA Slideshow Lite, JA Content Slider)

Внутренние страницы идентичны теме от WordPress.

Шапка страниц – модуль JA Masshead

Задача 2:

Страница «Автопарк» - контент K2.

Необходимо создать вариант максимально близкий к такому вот виду отображения http://www.rentmotors.ru/catalog/

Задача 3:

Двухэтапная форма бронирования на RSFormPRO (есть лицензия), компонент установлен.

Размещение – модуль справа на всех страницах.

Задачи могут быть разделены между разными исполнителями с целью сокращения сроков работ.

Все расширения имеются в наисвежайшем исполнении.

Установлю любой темплейт от JA (лицензия Dev., который вам удобнее допиливать.

От Вас:

- предварительная стоимость

- срок исполнения

JoomlaWordPress
10 лет назад
AlGarun
Игорь 
58 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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