Нужно натянуть новый шаблон, он встал криво, вот смотрите http://remontres.ru/ В итоге нужно так чтоб все работало нормально. Вообщем помогите :)
Адаптация темы WP на Joomla
Изначально владелец планировал сделать сайт автомобильной тематики именно на WordPress.
Тема легально приобретена.
«Фишки» темы оказались слишком переоценены и принято решение делать сайт на Joomla 3.4 + K2
Задача 1:
За основу берётся сайт http://kolchis.ru/
В конечном исполнении сайт будет выложен здесь http://cityrentcar.ge/
Цветовая схема «Green» – как по приведённой ссылке.
Тематика – «Аренда автомобиля в Грузии»
• Структура информации (K2)
• Навигация
• Заголовки (псевдонимы), тексты (мета-информация) и изображения будут изменены мной и владельцем сайта в процессе работы.
Сделать темплейт для Joomla 3.4 на базе любого подходящего для этой задачи шаблона от Joomlart (действующий dev.аккаунт у меня есть) или Gavick themes (тоже есть действующий аккаунт), полностью повторив внешний вид, но с используя модули соответсвующих разработчиков.
Была идея адаптировать Ja Hotel – но не разобрались с новым модулем JoomlArt Advanced Custom Module.
Нет принципиальной разницы, будет ли новый шаблон согласован именно с этим модулем или же с набором старых (JA Slideshow Lite, JA Content Slider)
Внутренние страницы идентичны теме от WordPress.
Шапка страниц – модуль JA Masshead
Задача 2:
Страница «Автопарк» - контент K2.
Необходимо создать вариант максимально близкий к такому вот виду отображения http://www.rentmotors.ru/catalog/
Задача 3:
Двухэтапная форма бронирования на RSFormPRO (есть лицензия), компонент установлен.
Размещение – модуль справа на всех страницах.
Задачи могут быть разделены между разными исполнителями с целью сокращения сроков работ.
Все расширения имеются в наисвежайшем исполнении.
Установлю любой темплейт от JA (лицензия Dev., который вам удобнее допиливать.
От Вас:
- предварительная стоимость
- срок исполнения
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Надо перевести в электронный вид и посадить на любой движок, в идеале Wordpress, чтобы через админку можно было корректировать картинки и тексты. 500р.Закрыт10 лет назад
Требуется сделать модуль ПДФ сервиса. Разделить PDF, Объединить PDF, Зашифровать PDF, Расшифровать PDF, Конвертировать .ps в .pdf Такое реализовано на smallpdf.com или например на free-pdf-tools.ru Плюс функция WORD 2 ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужна доска объявлений для Wordpress для существующего сайта. Ничего сверх, обычный функционал: возможность регистрации, размещения объявлений, фотографий, цены, личный кабинет и т.п. С нуля писать не надо, нужно найти какой-нибудь плагин. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Установить, сверстать макеты и настроить форум на bitrix Макеты прилагаю. SSMaker.ru/ee5c9322/ SSMaker.ru/b6045b4c/ SSMaker.ru/e9905f75/ SSMaker.ru/bc863c60/ SSMaker.ru/32dce1dc/ ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно изменить форму вывода категорий в ДЛЕ 10.2 То есть из стандартной простыни сделать блочный структурный вывод по шаблону который мы предоставим.Закрыт10 лет назад
- $5
Необходимо перевести интерфейс шаблона wordpress на русский языкСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Правки на сайте opencart Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. ТЗ по запросу.Закрыт10 лет назад
Требуется внедрить каталог автомобилей и привязать автозапчасти к маркам и моделям авто. Прошу откликнуться тех, кто ранее работал со скриптом магазина на shop-scriptСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, сделайте пожалуйста счетчик посещений как тут http://amistom.amicospb.ru/ слеваСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад