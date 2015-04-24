PDF сервис

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Требуется сделать модуль ПДФ сервиса.

Разделить PDF, Объединить PDF, Зашифровать PDF, Расшифровать PDF, Конвертировать .ps в .pdf

Такое реализовано на smallpdf.com или например на free-pdf-tools.ru

Плюс функция WORD 2 PDF.

Сайт должен быть на Drupal 7.

В будущем проект будет дополнятся.

Буду рад услышать предложения.

Drupal
10 лет назад
seonet
Андрей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров