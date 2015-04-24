Удалить фишинг на cms сайте

хостинг пожаловался на фишинг cms сайта надо все почистить и сменить пароли может сменить по

вот письмо от хостинга

Здравствуйте.

На Вашем сайте (kshkola1.ru, host1282305) обнаружен фишинг, в связи с чем на сайт

поступила жалоба.

Подложная страница находилась по адресу:

kshkola1.ru/dsin/bca.infe/pages/investec/shems.php, но ввиду потенциальной угрозы, которую

несет

эта web-форма, каталог dsin был перенесен в корневой каталог Вашего FTP.

Вам необходимо:

1. Проверить все компьютеры, которые имеют доступ к вашему FTP-аккаунту, на

наличие вирусов.

2. Сменить пароль на все FTP-аккаунты в панели управления.

3. Исследовать контент аккаунта на наличие чужого кода/файлов.

4. В случае невозможности впоследствии исправить ущерб контенту и/или базе данных (если

оный имеет место быть), нанесенный вирусом, необходимо заказать восстановление данных

аккаунта из панели управления (бэкап данных доступен за последние 7 дней с текущего

момента).

5. Обновить программное обеспечение, на котором работают ваши сайты (в случае,

если это какой-либо готовый движок).

6. Устранить возможные дыры в ПО, обслуживающем ваш сайт (в случае, если сайты

обслуживаются самописным кодом).

Обратите внимание, что выполнение пунктов обязательно в порядке, описанном выше.