http://goldberry.kz/ - Сайту 4 года он стоит на друпале (версия не знаю какая), необходимо внести дополнения на сайт. Прошу откликнуться кто работает на это платформе и умеет ее использовать. компания сейчас не ...
Удалить фишинг на cms сайте
хостинг пожаловался на фишинг cms сайта надо все почистить и сменить пароли может сменить по
вот письмо от хостинга
Здравствуйте.
На Вашем сайте (kshkola1.ru, host1282305) обнаружен фишинг, в связи с чем на сайт
поступила жалоба.
Подложная страница находилась по адресу:
kshkola1.ru/dsin/bca.infe/pages/investec/shems.php, но ввиду потенциальной угрозы, которую
несет
эта web-форма, каталог dsin был перенесен в корневой каталог Вашего FTP.
Вам необходимо:
1. Проверить все компьютеры, которые имеют доступ к вашему FTP-аккаунту, на
наличие вирусов.
2. Сменить пароль на все FTP-аккаунты в панели управления.
3. Исследовать контент аккаунта на наличие чужого кода/файлов.
4. В случае невозможности впоследствии исправить ущерб контенту и/или базе данных (если
оный имеет место быть), нанесенный вирусом, необходимо заказать восстановление данных
аккаунта из панели управления (бэкап данных доступен за последние 7 дней с текущего
момента).
5. Обновить программное обеспечение, на котором работают ваши сайты (в случае,
если это какой-либо готовый движок).
6. Устранить возможные дыры в ПО, обслуживающем ваш сайт (в случае, если сайты
обслуживаются самописным кодом).
Обратите внимание, что выполнение пунктов обязательно в порядке, описанном выше.
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