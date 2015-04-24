Решить проблемы перехода сайта WordPress c домена на домен

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок123 просмотра

Здравствуйте, есть сайт на WP. Раньше сайт работал на .com домене, щас для внутреннего использования владельцем, я настроил сайт работать с IP, 100% работает админка, фронтенд частично, так как есть ссылки на .com домен в базе, повидимому. НЕКОТОРЫЕ рисунки не отображаются, а по их адресу 403 ошибка. Я изменил все файлы и папки в wp-uploads на 775 и не помогло.

WordPress
10 лет назад
BoraDesign
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$15
1 день
Молниеносная скорость и высочайешее качество работы. Профессионал, нечего добавить!
Приятно работать. Все грамотно. Безупречно!!! Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад