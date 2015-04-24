Решить проблемы перехода сайта WordPress c домена на домен

Здравствуйте, есть сайт на WP. Раньше сайт работал на .com домене, щас для внутреннего использования владельцем, я настроил сайт работать с IP, 100% работает админка, фронтенд частично, так как есть ссылки на .com домен в базе, повидимому. НЕКОТОРЫЕ рисунки не отображаются, а по их адресу 403 ошибка. Я изменил все файлы и папки в wp-uploads на 775 и не помогло.