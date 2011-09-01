Предлагаю качественные услуги по веб-дизайну. Также исполняю:
* логотипы
* баннеры
* графику для сайтов (кнопки, меню, картинки, заголовки и т.п.)
Опыт 5 лет в данной области.
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
17 лет назад
Работой остался доволен, более чем ! Сумасшедшая (в хорошем смысле) оперативность. ВСЕ пожелания выполнялись моментально. Понравилось спартанское терпение к множественным "капризам Заказчика" по ходу работы. Будем обращаться в дальнейшем. Спасибо!
Ответный отзыв
Заказчик, который знает, чего он хочет! Очень приятен в общении и дает четкие указания по работе. Буду счастлив работать с ним еще и еще! Спасибо за все.
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 10 дней
#4885