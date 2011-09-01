BoraDesign

Иван BoraDesign

 
40 летУкраина/Мукачево
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Предлагаю качественные услуги по веб-дизайну. Также исполняю:

* логотипы

* баннеры

* графику для сайтов (кнопки, меню, картинки, заголовки и т.п.)

Опыт 5 лет в данной области.

Отзывы заказчиков
ask-corp
55 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
$40
10 баллов
17 лет назад
Нужен баннер
Работой остался доволен, более чем ! Сумасшедшая (в хорошем смысле) оперативность. ВСЕ пожелания выполнялись моментально. Понравилось спартанское терпение к множественным "капризам Заказчика" по ходу работы. Будем обращаться в дальнейшем. Спасибо!
Заказчик, который знает, чего он хочет! Очень приятен в общении и дает четкие указания по работе. Буду счастлив работать с ним еще и еще! Спасибо за все.
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