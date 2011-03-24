Frantsuzzz_2008

Дмитрий Frantsuzzz_2008

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Flash: анимация, баннеры, программы, сайты

Отзывы заказчиков

igor_nazarenko
Петя 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Возможность загрузки текста из XML
Отличная работа!
С этим человеком приятно работать. Четкое ТЗ. Оплата вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
1pkn
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Наисать калькулятор на Flash
Хороший исполнитель, настоящий профессионал Flash. Все выполнил быстро, качественно и в срок.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, качественные графические материалы для работы. Главное- всегда онлайн! Оплата вовремя. Остались только положительные воспоминания и деньги! Рекомендую!
Ответный отзыв
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Карта России + Украины
Дмитрий учел множество поправок и довел работу до конца. Отличное качество исполнителя!
Приятное общение, конкретная задача и своевременная оплата. Рекомендую.
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wmw85
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Редактирование flash-шапки сайта
Справился вовремя. Что еще нужно?
Интересное задание, интересный заказчик. Всегда на связи. Оплата вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
BoraDesign
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Подключить XML к готовому .FLA - меню и слайдер
HTML
Все сделано на "отлично" - очень быстрый, умный и креативный исполнитель. Буду рад работать вместе еще и еще!
Отличный заказчик, интересный заказ. ВНИМАНИЕ! ОТСУТСТВУЕТ ЖАДНОСТЬ!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! РЕКОМЕНДУЮ!
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