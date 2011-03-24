Frantsuzzz_2008

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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа!
Ответный отзыв
С этим человеком приятно работать. Четкое ТЗ. Оплата вовремя. Рекомендую.
$25
10 баллов
13 лет назад
Хороший исполнитель, настоящий профессионал Flash. Все выполнил быстро, качественно и в срок.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, качественные графические материалы для работы. Главное- всегда онлайн! Оплата вовремя. Остались только положительные воспоминания и деньги! Рекомендую!
$35
10 баллов
14 лет назад
Дмитрий учел множество поправок и довел работу до конца. Отличное качество исполнителя!
Ответный отзыв
Приятное общение, конкретная задача и своевременная оплата. Рекомендую.
$20
10 баллов
14 лет назад
Справился вовремя. Что еще нужно?
Ответный отзыв
Интересное задание, интересный заказчик. Всегда на связи. Оплата вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем.
$20
10 баллов
14 лет назад
HTML
Все сделано на "отлично" - очень быстрый, умный и креативный исполнитель. Буду рад работать вместе еще и еще!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, интересный заказ. ВНИМАНИЕ! ОТСУТСТВУЕТ ЖАДНОСТЬ!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! РЕКОМЕНДУЮ!