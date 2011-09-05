Разработать ЛОГО для компании. ТЗ см.Файл Призы: 1 место - 200$ 2 место - 40$ 3 место - 10$
- $250Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен10 лет назад
Нужно распаковать поврежденный архив формата tar Архив представляет собой набор документов (дамп сайта) Файл не реагирует на программы архиваторв, нужно хотя бы частично спасти не поврежденные файлы Основную ценность представляют постеры сайтаБазы данных3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть VPN Xen хостинг после не давних проблем произошол сбой сервера, в следствии чего была переустановленна система Ubuntu server Данные были стерты задача стоит в том чтобы получить уцелевшую информацию.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо придумать РЕАЛЬНЫЕ отзывы о Вебстудии на разные виды услуг. Компания оказывает следующие услуги: Сайты, Web-design, Реклама, Логотипы, Маркетинг, e-Коммерция, Информационное партнерство, Иллюстрация, Social Media, Айдентика, Брендбук, Консультация. Отзывы должны быть похожи на настоящие: мы ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
ЗАДАЧА: Необходимо придумать названия Агентства Недвижимости и домена. Основная направленность агентства Коммерческая Недвижимость г.Москва – в планах расширение и переход на Жилую недвижимость и продажу Земельных участков. Пожелания: 1 - Имя должно быть легким и запоминающимся, способным ...Нейминг и Слоганы2 исполнителяЗавершен10 лет назад
ИЩУ профессиональных копирайтеров на постоянную работу!!! Задача: писать грамотные и интересные статьи для сайтов по Коммерческой недвижимости г.Москва. От вас: Хорошо разбираться в данной тематике (коммерческая Недвижимость г. Москва) Опыт работы (ссылки на статьи) p.s Оплата в рублях! Пишите свои расценки ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать уникальный рерайт статей с сайта ювелирной тематики. Что бы термины остались и смысл статья не потерялась. Объем 70000 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется человек на постоянной основе для размещения объявлений на доски объявлений. Минимальный объем 100 объявлений в неделю. Пишите цену в рублях за шт.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
Размещение объявлений с одной доски на другую. Все объявления с фотографиями. Уникальность рерайта не менее 80% Цена за 1 объявление: 3 руб. Рерайт за 1000 знаков: 15 руб. Работа постоянная, на долгий срок в день по 30 объявлений. 1 объявление в ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
Таблица Exel со списком в 4000 слов необходимо изменить падеж слова для предлога "В" (город - городе т.е. в городе). Пишите цену и срок.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходим копипаст объявлений с доски объявлений на другую доску + Рерайт. в среднем 1 объявление от 200 до 300 символов. Работа на постоянной основе. Объем работы в среднем 30 объявлений в день. Предлагайте свою цену за ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходима написать калькулятор для сайта на Flash. Калькулятор типовой как на XP, Vista (практически тежи функции без расшириных). Дизайн калькулятора в psd формате. Пишите стоимость работы и срок выполнения. P.S есть пример с кодом http://www.embedcalculator.com/BigCalculator.phpВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ищу грамотного специалиста с адекватными ценами по Drupal для доработки сайта доски объявлений. На данном этапе сайт дорабатывает веб студия на своем движке что мне оказалось неудобно. Необходимо перетянуть сайт на Drupal, выполнить основные доработки, установить и ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать ТЗ Доски объявлений для личного кабинета Администратора сайта, Модератора объявлений.... Расписать весь функционал который возможен пример доски: avito.ru и slando.ru (различного рода модерации, управления объявлениями и т.д.) В заявке подробней расписывайте свой опыт выполнения подобных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо скопировать объявления с http://osan.ru/commercial.php и опобликовать на другом сайте. РАБОТА РУЧНАЯ (автоматическое добавление "скрипты" неинтересно нужен живой анализ) Что необходимо сделать: (скрины страницы добавления объявления с сайта в приложении) 1 - ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо нарисовать макет сайта доски объявлений пример http://nedvizhimost.slando.ru/ Слева столбец выбора регионов и городов Справа столбец яндекс директа Сверху шапка сайта с логотипом и тонкая верху полоса (панель инструментов). Ниже четыре вкладки (разделов) и ниже как ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сграбить в Exel таблицу с данными с сайта http://goldenoffice.ru/search/ (500 000 строк, 15 столбцов). Пишем стоимость и сроки. Основной отбор по цене по желанию СБС.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется хороший специалист с опытом работы. Необходимо проанализировать систему взымания платы за подачу объявлений на бесплатных досках объявлений:www.avito.ru/, www.slando.ru/, moscow.olx.ru/ и разработать свою на новый сайт доски объявлений. 1 – Взымание платы с объявлений. Один из ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо провести систему монетизации сайта и внедрить разные систем оплаты. Опыт работы над разработкой подобных проектов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо вывести сайт с новым доменом в ТОП 10 Яндекс по 2 основным поисковым запросам: доска объявлений недвижимость доска объявлений москва Пишите стоимость проекта и сроки исполнения. Оплата по СБРПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад