1pkn

Михаил 1pkn

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
9
безопасных платежей

  • Восстановить поврежденный архив формата .tar

    Нужно распаковать поврежденный архив формата tar Архив представляет собой набор документов (дамп сайта) Файл не реагирует на программы архиваторв, нужно хотя бы частично спасти не поврежденные файлы Основную ценность представляют постеры сайта

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Востановление данных на хостинге.

    Есть VPN Xen хостинг после не давних проблем произошол сбой сервера, в следствии чего была переустановленна система Ubuntu server Данные были стерты задача стоит в том чтобы получить уцелевшую информацию.

    Ubuntu
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Придумать реальные отзывы на услуги компании.

    Необходимо придумать РЕАЛЬНЫЕ отзывы о Вебстудии на разные виды услуг. Компания оказывает следующие услуги: Сайты, Web-design, Реклама, Логотипы, Маркетинг, e-Коммерция, Информационное партнерство, Иллюстрация, Social Media, Айдентика, Брендбук, Консультация. Отзывы должны быть похожи на настоящие: мы ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Название (бренда) Агентства Недвижимости и Домен

    $200

    ЗАДАЧА: Необходимо придумать названия Агентства Недвижимости и домена. Основная направленность агентства Коммерческая Недвижимость г.Москва – в планах расширение и переход на Жилую недвижимость и продажу Земельных участков. Пожелания: 1 - Имя должно быть легким и запоминающимся, способным ...

    Нейминг и Слоганы2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи для сайтов - Коммерческая недвижимость.

    ИЩУ профессиональных копирайтеров на постоянную работу!!! Задача: писать грамотные и интересные статьи для сайтов по Коммерческой недвижимости г.Москва. От вас: Хорошо разбираться в данной тематике (коммерческая Недвижимость г. Москва) Опыт работы (ссылки на статьи) p.s Оплата в рублях! Пишите свои расценки ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта объявлениями.

    Размещение объявлений с одной доски на другую. Все объявления с фотографиями. Уникальность рерайта не менее 80% Цена за 1 объявление: 3 руб. Рерайт за 1000 знаков: 15 руб. Работа постоянная, на долгий срок в день по 30 объявлений. 1 объявление в ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копипаст объявлений + рерайт

    Необходим копипаст объявлений с доски объявлений на другую доску + Рерайт. в среднем 1 объявление от 200 до 300 символов. Работа на постоянной основе. Объем работы в среднем 30 объявлений в день. Предлагайте свою цену за ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наисать калькулятор на Flash

    Необходима написать калькулятор для сайта на Flash. Калькулятор типовой как на XP, Vista (практически тежи функции без расшириных). Дизайн калькулятора в psd формате. Пишите стоимость работы и срок выполнения. P.S есть пример с кодом http://www.embedcalculator.com/BigCalculator.php

    Flash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание сайта на Drupal

    Ищу грамотного специалиста с адекватными ценами по Drupal для доработки сайта доски объявлений. На данном этапе сайт дорабатывает веб студия на своем движке что мне оказалось неудобно. Необходимо перетянуть сайт на Drupal, выполнить основные доработки, установить и ...

    Редизайн сайтаDrupal
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • ТЗ модерации/администрирования Доски объявлений

    Необходимо написать ТЗ Доски объявлений для личного кабинета Администратора сайта, Модератора объявлений.... Расписать весь функционал который возможен пример доски: avito.ru и slando.ru (различного рода модерации, управления объявлениями и т.д.) В заявке подробней расписывайте свой опыт выполнения подобных ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение сайта объявлениями

    Необходимо скопировать объявления с http://osan.ru/commercial.php и опобликовать на другом сайте. РАБОТА РУЧНАЯ (автоматическое добавление "скрипты" неинтересно нужен живой анализ) Что необходимо сделать: (скрины страницы добавления объявления с сайта в приложении) 1 - ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отрисовать макет сайта

    Необходимо нарисовать макет сайта доски объявлений пример http://nedvizhimost.slando.ru/ Слева столбец выбора регионов и городов Справа столбец яндекс директа Сверху шапка сайта с логотипом и тонкая верху полоса (панель инструментов). Ниже четыре вкладки (разделов) и ниже как ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сграбить сайт в Exel

    Необходимо сграбить в Exel таблицу с данными с сайта http://goldenoffice.ru/search/ (500 000 строк, 15 столбцов). Пишем стоимость и сроки. Основной отбор по цене по желанию СБС.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анализ, разработка и внедрение монетизации

    Требуется хороший специалист с опытом работы. Необходимо проанализировать систему взымания платы за подачу объявлений на бесплатных досках объявлений:www.avito.ru/, www.slando.ru/, moscow.olx.ru/ и разработать свою на новый сайт доски объявлений. 1 – Взымание платы с объявлений. Один из ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение в ТОП 10 Яндекс

    Необходимо вывести сайт с новым доменом в ТОП 10 Яндекс по 2 основным поисковым запросам: доска объявлений недвижимость доска объявлений москва Пишите стоимость проекта и сроки исполнения. Оплата по СБР

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Fentom
Денис 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Название (бренда) Агентства Недвижимости и Домен
Очень точно расписал задачу, с дополнительными примерами. И заплатил на WebMoney кошелёк.
Спасибо за проделанную работу.
Ответный отзыв
LeonSoftwar
Леонид 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Перевод дизайна скина из psd в asz под AlphaSkins
Михаил четко поставил задачу, был на связи и активно участвовал в руководстве проекта! Оплата была своевременно. Рекомендую заказчика к работе.
Хоть и молодой исполнитель но хороший, помог мне внедрить дизайн в приложения со своими доработками. Постоянно на связи и при этом всегда даст совет как лучше сделать. Серьезное отношение к работе и что больше порадовало все было выполнено раньше заявленого срока. Работой остался очень доволен, Леонид впредь бубу и дальше к вам обращаться и Успехов в работе. Всем рекомендую…
Ответный отзыв
a_novosolov
Антон 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Разработать хороший ЛОГО для шапки сайта
Сотрудничеством доволен.
Отличная работа хороший дизайнер.
Ответный отзыв
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$140
10 баллов
10 лет назад
Сделать уникальный рерайт статей с сайта
Все отлично, рекомендую этого вежливого и ответственного заказчика всем исполнителям!
Хороший исполнитель. Все сделано вовремя и в срок
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Разработать хороший ЛОГО для шапки сайта
благодарю за интересный конкурс, все замечательно!)
Отличный дизайнер умеющий выполнять хорошие работы и знающий себе цену.
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