Хоть и молодой исполнитель но хороший, помог мне внедрить дизайн в приложения со своими доработками. Постоянно на связи и при этом всегда даст совет как лучше сделать. Серьезное отношение к работе и что больше порадовало все было выполнено раньше заявленого срока. Работой остался очень доволен, Леонид впредь бубу и дальше к вам обращаться и Успехов в работе. Всем рекомендую…