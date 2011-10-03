Сграбить сайт в Exel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок320 просмотров

Необходимо сграбить в Exel таблицу с данными с сайта http://goldenoffice.ru/search/ (500 000 строк, 15 столбцов).

Пишем стоимость и сроки. Основной отбор по цене по желанию СБС.

14 лет назад
1pkn
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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klmnn
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

klmnn
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад