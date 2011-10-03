SEO доработка сайта и оптимизация кода

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Закрыт2 заявки156 просмотров

Требуется разработчик сайтов на Perl для SEO доработки сайта и оптимизации кода интернет магазина по продаже запчастей. Вышлю на почту данные для доступа к админке. Стучитесь в аську. аська 219539874

14 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
20 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров