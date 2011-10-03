На данный момент на сайте используется jQuery pagination и в результате страница загружается очень долго, потому что много записей загружается.

Необходимо сделать постраничную навигацию без плагина, чтобы страница перезагружалась при переходе на следующую страницу.

Лёгкое задание для тех, кто хорошо знает WordPress & PHP

Ссылки в прикрепленном файле