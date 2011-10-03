Сделать постраничную навигацию без плагина

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки142 просмотра

На данный момент на сайте используется jQuery pagination и в результате страница загружается очень долго, потому что много записей загружается.

Необходимо сделать постраничную навигацию без плагина, чтобы страница перезагружалась при переходе на следующую страницу.

Лёгкое задание для тех, кто хорошо знает WordPress & PHP

Ссылки в прикрепленном файле

jQueryPHPWordPress
14 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программинг интернет-магазина

    Необходима программная часть интернет-магазина: верстка дизайна, движок, каталог товаров, корзина товара, регистрация пользователя, сортировка товара по параметрам, количество заказываемого товара, различные способы оплаты (кредитками, электронными деньгами).

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Правка парсера одноклассников

    Есть парсер групп одноклассников, два месяца к нему не прикасался, за это время одноклассники внесли кое-какие правки. Нужен человек, способный быстро разобраться в коде, а также тот, к кому мне впоследствии придется обратиться за очередными ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приложение для Facebook

    Интересует разработка приложений для Facebook. Задача приложений: 1. отображение предоставляемых услуг (хостинг, домены, ВПС) 2. возможность активации выбранной услуги по средствам перехода в кабинет абонента (http://client.adamant.ua/) 3. возможность ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка блока кнопок социальных сетей

    Я сгенерировал блок кнопок социальных сетей с сервиса http://share42.com (скрипт прикреплен в архиве) Также пример работы блока кнопок можно глянуть здесь: http://access-video.ru/share42/share42.html Обычно кнопка социальной ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обновить сайт на modx + изменить каталог

    www_neptun_kz 1. Обновить модекс. Потому что сайт постоянно взламывают почему то. Думаю причина в старой версии. 2. Переделать раздел каталога, в котором отображается список продукции на вот такой http://pics.kz/i1/06/66/06663d691ebe1cbe271834fcb373b3aa.jpg ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна консультация по Joomla. Срочно!

    $5

    Joomla! 1.5.15 Stable Возникла необходимость увеличить длину имени раздела. Воспользовался следующей инструкцией http://joomlaart.ru/kak-uvelichit-dlinu-nazvaniya-razdela-kategorii.html. Сделал всё как написано, заменил файл на сервере, теперь когда в админке выбираеш мэнеджер разделов, отображается белый лист. Вернул старый файл, результат ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Cкрипт wmshopa

    $100

    Cкрипт wmshopa - написан в php Что нужно сделать 1 Вся инфа сохраняется в текстовых файлах в папках скрипта - нужно сделать чтобы сохранялась в бaзе mysql 2 Настроить ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад