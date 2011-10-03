Оплата яндексденьги\вебмани рубли. Сайт тут http://takemusu.info
Сделать постраничную навигацию без плагина
На данный момент на сайте используется jQuery pagination и в результате страница загружается очень долго, потому что много записей загружается.
Необходимо сделать постраничную навигацию без плагина, чтобы страница перезагружалась при переходе на следующую страницу.
Лёгкое задание для тех, кто хорошо знает WordPress & PHP
Ссылки в прикрепленном файле
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходима программная часть интернет-магазина: верстка дизайна, движок, каталог товаров, корзина товара, регистрация пользователя, сортировка товара по параметрам, количество заказываемого товара, различные способы оплаты (кредитками, электронными деньгами).Веб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть парсер групп одноклассников, два месяца к нему не прикасался, за это время одноклассники внесли кое-какие правки. Нужен человек, способный быстро разобраться в коде, а также тот, к кому мне впоследствии придется обратиться за очередными ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Интересует разработка приложений для Facebook. Задача приложений: 1. отображение предоставляемых услуг (хостинг, домены, ВПС) 2. возможность активации выбранной услуги по средствам перехода в кабинет абонента (http://client.adamant.ua/) 3. возможность ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здр! дамы и господа Сайт Fursetci.az В аттаче (index.jpg ) под лого стоил белый горизонтальный фон Необходимо сделать такойже В аттаче номер (index.jpg ) 1 ) Увериличить ...Закрыт14 лет назад
Я сгенерировал блок кнопок социальных сетей с сервиса http://share42.com (скрипт прикреплен в архиве) Также пример работы блока кнопок можно глянуть здесь: http://access-video.ru/share42/share42.html Обычно кнопка социальной ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
www_neptun_kz 1. Обновить модекс. Потому что сайт постоянно взламывают почему то. Думаю причина в старой версии. 2. Переделать раздел каталога, в котором отображается список продукции на вот такой http://pics.kz/i1/06/66/06663d691ebe1cbe271834fcb373b3aa.jpg ...Закрыт14 лет назад
Интересует интеграция робокассы в магазин на drupal. Сколбко стоит?Закрыт14 лет назад
- $5
Joomla! 1.5.15 Stable Возникла необходимость увеличить длину имени раздела. Воспользовался следующей инструкцией http://joomlaart.ru/kak-uvelichit-dlinu-nazvaniya-razdela-kategorii.html. Сделал всё как написано, заменил файл на сервере, теперь когда в админке выбираеш мэнеджер разделов, отображается белый лист. Вернул старый файл, результат ...Закрыт14 лет назад
- $100
Cкрипт wmshopa - написан в php Что нужно сделать 1 Вся инфа сохраняется в текстовых файлах в папках скрипта - нужно сделать чтобы сохранялась в бaзе mysql 2 Настроить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад