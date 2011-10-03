Правка парсера одноклассников

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок160 просмотров

Есть парсер групп одноклассников, два месяца к нему не прикасался, за это время одноклассники внесли кое-какие правки. Нужен человек, способный быстро разобраться в коде, а также тот, к кому мне впоследствии придется обратиться за очередными правками.

14 лет назад
Shmut
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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