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Правка парсера одноклассников
Есть парсер групп одноклассников, два месяца к нему не прикасался, за это время одноклассники внесли кое-какие правки. Нужен человек, способный быстро разобраться в коде, а также тот, к кому мне впоследствии придется обратиться за очередными правками.
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