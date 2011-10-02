Поставить FTP на ubuntu 9 (видеоурок)

Сделать небольшой видеоурок на 5 минут о том, как мне поставить FTP на ubuntu 9 и помочь поставить (ответить на вопосы по телефону, если что не получится).

На десктопном компьютере стоит сервак ubuntu 9 версии, на нем живет сайт. Нужно поставить туда FTP.

33долл.