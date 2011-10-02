Нужна абсолютна уникальная система, объединяющая многие из уже существующих, но по сути на них не похожая. Нужен уникальный дизайн(меньше слов и больше красочных изображений), уникальный скрипт(чтобы не было после претензий от владельцев других сайтов) ...
Поставить FTP на ubuntu 9 (видеоурок)
Сделать небольшой видеоурок на 5 минут о том, как мне поставить FTP на ubuntu 9 и помочь поставить (ответить на вопосы по телефону, если что не получится).
На десктопном компьютере стоит сервак ubuntu 9 версии, на нем живет сайт. Нужно поставить туда FTP.
33долл.
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