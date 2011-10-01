Исправить работу слайдера на WordPress

Есть сайт, который берет информацию из партнерки Amazon Affiliate Content.

При копировании сайта на другой домен возникли проблемы в работе слайдера и контент не обновляется автоматически как на сайте, с которого копировали.

Необходимо срочно сделать поправки. Простая работа для тех, кто хорошо разбирается в коде WordPress.

Ссылки на оригинал и копию в прикрепленном файле. Данные и на оригинал и на копию предоставлю исполнителю