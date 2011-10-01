Необходимо исправить косяк в теме Wordpress, а именно:

На странице: http://2.idraw.ru/?page_id=30 скролл срабатывает, а вот на странице : http://2.idraw.ru/?page_id=28, не срабатывает скролл (за счет того что на странице используються Tab, accordion и include page)

Нужно это исправить, и чтобы такого косяка не было на других страницах

Жду Ваших предложений с ценами и сроками