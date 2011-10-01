Доработка скрипта

Добрый день.

Есть готовый интернет-магазин. cms симпла. Нужно постоянно дорабатывать функционал.

Вот доработки которые нужно сделать в 1 очередь.

19) В данный момент на сайте 5 операторов, все заходят под оди и тем же паролем.

Надо чтоб у каждого был свой пароль, и вся его ежедневная активность регистрировалась.

Чтоб можно было генерировать текстовой файл, где будет описание, что именно когда, и какой оператор на сайте делал.

Например:

01.10.2011

Андрей:

1) 09:05 Изменил цену «ссылка на товар»

2) 09:06 Изменил цену «ссылка на товар»

3) 09:07 Изменил описание «ссылка на товар»

4) 09:10 Добавил товар «ссылка на товар»

5) 09:15 Удалил товар «ссылка на товар»

6) 09:20 Деактивировал товар «ссылка на товар»

На данный момент есть еще около 20 подобных задач по модификации движка сайта, и по мере работы сайта выявляются новые задачи, так что нам нужен программист который будет работать над проектом постоянно.

Спасибо.

Удачи