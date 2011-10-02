Флешка для flash to sip звонока с сайта на sip

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Нужна кнопка на сайт "позвонить мне". sip-sip. Есть сервер телефонии, туда подключен провайдер http://www.zebratelecom.ru. Нужно чтобы при нажатии кнопки вызов шел на определенную учетную запись с учетной записи http://www.zebratelecom.ru. Также желательно возможность изменять размер и цвет кнопки.

Хорошая кнопка http://sip-omsk.ru/index.php/aboutcompany

14 лет назад
eliseev-ni
Никита 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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