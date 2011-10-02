Здравствуйте, коллеги! Я сделал сайт на ASP.NET MVC. У меня на локальном хостинге работает нормально, но не работает на хостинг. Базу данных у меня перенести получилось, а сам сайт не работает: ...
Plagin wordpress
Плагин для wordpress устанавливается в админ панели.Функция - создание фан страниц для фэйсбук.Включает возможность написания текстов - header,futer,текст с помощью редактора,вставка для видео.Интеграция плагина с app facebook и pages facebook.Существует аналог на английском.
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