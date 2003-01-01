Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки165 просмотров

Требуется срочная доработка одного сайта. Полное ТЗ в примечании. Заказ нужно выполнить точно в срок. Оплата по факту. Связь:

Skype: ZiON1903

Возможно так же общение по ICQ - 3121-80, но скайп более приемлем.

14 лет назад
ZioN1903
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

atlete
Сергей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
14 лет назад
$1
15 дней

Заявки фрилансеров

atlete
Сергей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
14 лет назад