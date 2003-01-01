Нужно написать скрипт на пхп, который будет парсить данные из сервиса яндекс расписания. Это для личного пользования, поэтому никаких прокси-листов не надо. Нужно расписание отправления поездов дальнего следования по всем московским вокзалам. Нужен отчет по ...
ModX
Нужно прикрутить сайт (на modx) к платежной системе + личный кабинет.
Описание платежной системы по запросу, но я так понимаю они более менее стандартные
+ к ней нужно:
личный кабинет, где пользователь будет видеть:
1) Свои данные, которые он сможет менять (паспорт, фио, почта, номер карты), и которые автоматом будут подставляться в форму оплаты.
2) свои транзакции
3) бонусные баллы, которые будут начисляться 1 балл за каждую потраченную 1000р. Также эти балы могут добавлять/списывать администраторы. На сайте никакой нагрузки баллы вести не будут, чисто информационное.
4) Возможность подгружать администритором документы (электронные билеты например) в личный кабинет, с указанием "раздела" (Тур по подмосковью – три документа, тур такой-то – 1 документ).
Естественно добавлять и удалять эти разделы
5) возможность администратором либо оставлять сообщения в профиле пользователя (например что он забыл оплатить тур), либо просто отправлять личные сообщения, тут на выбор что проще сделать.
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