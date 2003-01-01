Скрипт-парсер, формирующий отчеты.

Нужно написать скрипт на пхп, который будет парсить данные из сервиса яндекс расписания. Это для личного пользования, поэтому никаких прокси-листов не надо. Нужно расписание отправления поездов дальнего следования по всем московским вокзалам. Нужен отчет по каждому вокзалу в виде таблицы. Пример я дам. Формирование по конкретной дате.

Помимо этого нужно будет добавить некоторый дополнительный функционал. Заключается он в следующем. По номеру поезда рассчитывается некоторая справочная информация. Нужно дать возможность ввода этой информации, что бы она добавлялась в конечный отчет и участвовала в некоторых расчетах. При этом, если пользователь уже вводил информацию для данного номера поезда, то нужно вывести старый вариант и дать возможность изменить.

Т.е. приблизительно следующие задачи:

1) вытащить данные из сервиса по конкретной дате

2) положить их в базу

3) сформировать отчет

4) добавить в отчет пустые редактируемые поля и если дополнительная информация уже вводилась для конкретного номера поезда, то выводим ее