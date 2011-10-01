Сайт кинопроект. приватный проект для Гуру Андрея
Онлайн консультант на сайт через skype/icq
Онлайн-консультантов много. но все что я видел есть платные интерфейсы с собственным диалоговым интерфейсом.
У меня же задача такая : пусть пользователь зайдет на сайт, увидит окно онлайн-консультанта и без ввода аськи/скайпа будет писать мне сообщения. Сообщения от него я буду видеть как поступающие от какого либо icq или skype контакта
другими словами я хочу online консультант на сайте, с которым я смог бы работать через icq или скайп без нужды для пользователя где-то регистрироваться.
единственный вариант нашел - http://web2im.ru/
но общение идет через их сервер, платить каждый месяц и т.д.
какие еще решения такого плана возможны ? заплатил бы за установку/настройку.
сайт на Joomla 1.7
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