Онлайн консультант на сайт через skype/icq

Онлайн-консультантов много. но все что я видел есть платные интерфейсы с собственным диалоговым интерфейсом.

У меня же задача такая : пусть пользователь зайдет на сайт, увидит окно онлайн-консультанта и без ввода аськи/скайпа будет писать мне сообщения. Сообщения от него я буду видеть как поступающие от какого либо icq или skype контакта

другими словами я хочу online консультант на сайте, с которым я смог бы работать через icq или скайп без нужды для пользователя где-то регистрироваться.

единственный вариант нашел - http://web2im.ru/

но общение идет через их сервер, платить каждый месяц и т.д.

какие еще решения такого плана возможны ? заплатил бы за установку/настройку.

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