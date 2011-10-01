Меню-плагин jQuery

Необходимо будет встроить в мою cms (подробности оговорим в скайпе)

Если у Вас нет своей базовой наработки, можно за основу взять jsTree, и дописать(изменить) к нему плагины.

Из способов оплаты больше бы подошел банковский перевод, но webmoney тоже возможно.

edit: Пожалуйста, оставляйте свой скайп.