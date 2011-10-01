Цены автоматически конвертируются в евро в Джумле

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок77 просмотров

Здравствуйте! Цены в нашем joomla virtuemart стали вдруг переделываться в евро, хотя в админке все настройки верны, база тоже правильно отображает. Просим помочь , магазин vsestamogni.ru

прошу указать цену/сроки

Joomla
14 лет назад
bigboch
Вадим 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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