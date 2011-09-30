Необходимо написать приложение для загрузки в существующую БД интернет магазина данных из xls прайс листов поставщиков на PHP. Ключевые моменты: 1. Скрипт для загрузки данных должен быть универсальным и настраиваться под несколько ...
Поддержка сайта на prestashop
Требуется поддержка сайта на prestashop. В поддержку входит оптимизация, настройка, создание служебных скриптов. Знание PHP приветствуется.
Оплата позадачно на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
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