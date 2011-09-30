Поддержка сайта на prestashop

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Закрыт2 заявки110 просмотров

Требуется поддержка сайта на prestashop. В поддержку входит оптимизация, настройка, создание служебных скриптов. Знание PHP приветствуется.

Оплата позадачно на постоянной основе.

PHPPrestaShop
14 лет назад
prlaboratory
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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