В работающий проект к сотрудничеству на постоянной основе приглашется веб-программист. Drupal опыт в анамнезе обязателен. Требуется реализовать пакет обновлений функционала. Тестовое задание - можно на словах. Оплата 200 р/час
Разработка компонента/модулей в joomla 1.7
Требуется помощь в написании нескольких компонент/модулей на Джумла 1.7:
- Корзина
- Личный кабинет
- Сообщения
и т.п.
Есть более подробное ТЗ.
Заявки фрилансеров
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