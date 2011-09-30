Разработка компонента/модулей в joomla 1.7

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Требуется помощь в написании нескольких компонент/модулей на Джумла 1.7:

- Корзина

- Личный кабинет

- Сообщения

и т.п.

Есть более подробное ТЗ.

Joomla
14 лет назад
webboss
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров