Проект для Науменко Евгения (hiberok)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка132 просмотра

Нужен скрипт для переноса товаров между магазинами.

14 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 минут назад
14 лет назад
$200
14 дней
Евгений отлично выполнил проект, никаких нареканий, одни плюсы. Когда проект был готов, то ну очень оперативно вносил правки и выполнил дополнительные просьбы. Работать с таким специалистом очень приятно. С подобными проектами теперь только к нему. Спасибо.
С Маратом приятно работать, когда нужно - на связи. ТЗ составляет идеально. Работали по полной предоплате, никаких проблем. Все организационные вопросы решает моментально. Советую всем как профессионала! Оценка +10!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 минут назад
14 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование

  • Похожие заказы

  • Php программист со знанием Drupal

    $1000

    В работающий проект к сотрудничеству на постоянной основе приглашется веб-программист. Drupal опыт в анамнезе обязателен. Требуется реализовать пакет обновлений функционала. Тестовое задание - можно на словах. Оплата 200 р/час

    DrupalPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на Битрикс

    Добрый день уважаемые фрилансеры! Разыскивается программист для доработки интернет-магазина на битрикс. Особенность магазина: наличие разных типов товара, каждый тип со своими характеристиками, на подобии http://www.digital.ru Обаятельно пишите, был ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Выбор дополнительн. размера для интернет-магазина

    Есть страница совместных покупок, Отображается купленый товар и купленный размер, 1 размер занят 3 свободные, нажимаем кнопку присоеденится, отображается вещь с доступными размерами оставшимися, выбераем нужный нажимаем сохранить, выбрасывает на страницу и показывает что 2 ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль для TYPO3

    $5000

    Существующий модуль TYPO3 (url по запросу, представляет из себя новостной сайт на стандартных модулях TYPO3, написан грамотно) нужно модифицировать. Нужен новый интерфейс добавления новостей и ряд других менее значительных правок. ТЗ есть.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Плагин табов

    Добрый всем день. нужно подправить работу плагина Content Tabs (&amp; Sliders) ссылка на него http://www.tooljoom.com/downloads/plugins/content-tabs проблема в том что в IE7, в версии для joomla 1.7, не отображаются вкладки. в остальных браузерах все ок. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсеры для копирования файлов

    $500

    Парсеры для копирования файлов (приватно для http://www.weblancer.net/users/first_man/) Нужно написать парсеры для копирования pdf файлов и их описаний с нескольких сайтов на целевой, с сохранением структуры навигации сайта-источника.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Интегрировать прием платежей через Qiwi в скрипт.

    $100

    Нужно доработать скрипт Daos, предназначенный для автоматической продажи рекламы с сайта. К нему требуется подключить биллинг от Киви Кошелек (http://ishopnew.qiwi.ru/): Рекламодатель при размещении объявления в Daos выбрает биллинг Киви, оплачивает рекламу ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад