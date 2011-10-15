Проект для Науменко Евгения (hiberok)

Евгений отлично выполнил проект, никаких нареканий, одни плюсы. Когда проект был готов, то ну очень оперативно вносил правки и выполнил дополнительные просьбы. Работать с таким специалистом очень приятно. С подобными проектами теперь только к нему. Спасибо.