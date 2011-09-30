Интегрировать прием платежей через Qiwi в скрипт.

Нужно доработать скрипт Daos, предназначенный для автоматической продажи рекламы с сайта.

К нему требуется подключить биллинг от Киви Кошелек (http://ishopnew.qiwi.ru/): Рекламодатель при размещении объявления в Daos выбрает биллинг Киви, оплачивает рекламу и возвращается на сайт Daos-а. Daos получает сигнал об успешной оплате и размещает объявление (или сообщает об ошибке, если оплата не состоялась).

Сейчас по такому сценарию реализован прием платежей от 5 биллингов. Нужно аналогично подключить биллинг Киви (через SOAP или XML). Т.е. написать код взаимодействия Даоса и биллинга, добавить настройки биллинга в интерфейс админки Daos. Код приема и размещения объявления уже написан.

Интерфейс администратора Daos: http://advengine.ru/demo/?adm=providers

Скрипт имеет немного замудренный (без использования ООП), но вполне читабельный исходный код. В качестве базы данных используются файлы.

Требования к соискателю:

- обязательно отличные знания PHP 5.

- желательно знание HTML, XML, CSS, JavaScript, Ajax/jQuery, MySQL;

Кроме этой работы по движку, есть и другие задачи. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.

По оплате: 60 WMZ, оплата после демонстрации работы на вашем или моем хостинге.

Срок выполнения: 10 дней.