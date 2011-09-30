как на reg.ru
Интегрировать прием платежей через Qiwi в скрипт.
Нужно доработать скрипт Daos, предназначенный для автоматической продажи рекламы с сайта.
К нему требуется подключить биллинг от Киви Кошелек (http://ishopnew.qiwi.ru/): Рекламодатель при размещении объявления в Daos выбрает биллинг Киви, оплачивает рекламу и возвращается на сайт Daos-а. Daos получает сигнал об успешной оплате и размещает объявление (или сообщает об ошибке, если оплата не состоялась).
Сейчас по такому сценарию реализован прием платежей от 5 биллингов. Нужно аналогично подключить биллинг Киви (через SOAP или XML). Т.е. написать код взаимодействия Даоса и биллинга, добавить настройки биллинга в интерфейс админки Daos. Код приема и размещения объявления уже написан.
Интерфейс администратора Daos: http://advengine.ru/demo/?adm=providers
Скрипт имеет немного замудренный (без использования ООП), но вполне читабельный исходный код. В качестве базы данных используются файлы.
Требования к соискателю:
- обязательно отличные знания PHP 5.
- желательно знание HTML, XML, CSS, JavaScript, Ajax/jQuery, MySQL;
Кроме этой работы по движку, есть и другие задачи. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.
По оплате: 60 WMZ, оплата после демонстрации работы на вашем или моем хостинге.
Срок выполнения: 10 дней.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день, есть интернет-магазин "com pas s.am" (без пробелов), в котором есть следующие проблемы. 1. Когда из админки редактируешь описание товара, текст, который вводишь, не видно - он находится под верхней ...Закрыт13 лет назад
Круг задач – создание страниц сайта в соответствии со спецификацией. Разработка в команде. Краткое описание сути проекта здесь: https://docs.google.com/document/d/1tM2Q9WrXmP2W8Fxsr-hPN8478gYvJlTO9jqgTNe1SLM/view Схема работы: 1. Подготовка ...Закрыт14 лет назад
Нужен скрипт, который с высокой степенью точности опредлит, что на картинке есть водяной знак!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Задача: Разработать 9 страниц для трех маркетинговых программ на сайте www.ollyit.ru, с возможностью ежедневного обновления данных диаграммы посредством загрузки из csv файла (Пример отображения данных http://www.olly.ru/tour/velo/13/ ) Описание страниц ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $350
требуется разработать сайт архив позволяющий прослушивать и сгружать аудио файлы, дезайн будет предоставлен, превью главной здесь: в аттаче т3 к проекту. у заказчика нет предпочтений на платформу хотелось бы что-то знакомое (CMS ...Закрыт14 лет назад
Требуется подключить СМС Билинг на сайте (МТ Подписки) Спецификация к api подключение прикрепленнаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
На сайте, помимо основной регистрации/авторизации, необходимо прикрутить авторизацию через API Вконтакте. У пользователя, который авторизируется таким способом, получить некоторые данные (ФИО, место работы, места учебы) и поместить в нашу базу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется написать парсер для liveinetrnet.ru. Требуется собрать статистику по открытым сайтам.Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Подключить несколько функций к сайту с использованием SqLite Только для тех, у кого хороший опыт и практика! Оплата после выполнения и проверки специалистами соответствия и качества. Сырые или школьные работы не принимаются, не ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад