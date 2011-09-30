как на reg.ru
Требуется разработка проекта на Yii Framework
Круг задач – создание страниц сайта в соответствии со спецификацией.
Разработка в команде.
Краткое описание сути проекта здесь:
https://docs.google.com/document/d/1tM2Q9WrXmP2W8Fxsr-hPN8478gYvJlTO9jqgTNe1SLM/view
Схема работы:
1. Подготовка
а) Выдаются необходимые для работы средства:
- На выбор: 1) инструкция по установке проекта либо 2) виртуальный образ с системы с настроенной рабочей средой eclipse.
б) Выдается руководство по проекту.
в) Дается 1 день на освоение.
2. Выполнение работ
а) Выдается спецификация страницы.
б) Выдается ориентировочная дата сдачи страницы (может корректироваться в процессе разработки).в) В процессе работы разработчик тесно сотрудничает с другими разработчиками проекта.
в) По окончании работы – приемка страницы
Оплата 10$/час, за выполнение каждой задачи (рассчитывается в часах).
Вопросы по электронной почте: [email protected] и [email protected]
Заявки фрилансеров
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